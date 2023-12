Prodi in Argentina,nuovo governo affronterà situazione complessa

Per l'ex premier italiano Romano Prodi, a Buenos Aires per partecipare alle celebrazioni dei 25 anni di presenza dell'Università di Bologna in Argentina, il nuovo governo di Javier Milei che si insedierà domenica riceve una situazione "complessa" caratterizzata da forti squilibri economici e sociali.

"Sono qui per i 25 anni dell'Università di Bologna in Argentina, l'unica università straniera presente nel Paese, e come spesso capita nella vita mi ritrovo in un contesto del tutto particolare, nel mezzo di un cambio di governo", ha detto all'ANSA a poche ore dal ritorno in Italia.

"Ho avuto una conversazione cordiale con la futura ministra degli Esteri, Diana Mondino, di cui ho ricavato un'ottima impressione, e anche con l'ex presidente Mauricio Macri, che ha un ruolo strategico nella coalizione del prossimo governo e che avevo già incontrato a Bologna tempo fa. Con loro abbiamo riflettuto sulla complessa situazione che attraversa attualmente il Paese contraddistinta dalla grande inflazione e dall'aumento della povertà", ha spiegato Prodi.

Secondo l'ex premier italiano l'Argentina si avvia adesso verso "un cambiamento di politiche su tutta la linea". Uno scenario, ritiene l'ex premier, "di forte apertura del mercato che potrebbe aprire le porte a opportunità per imprese italiane ed europee, ma soltanto nella misura in cui il governo sarà in grado di stabilizzare la situazione interna del Paese".

"Ma per rafforzare le relazioni la politica non basta, occorre uno scambio massiccio anche a livello universitario", ha affermato, sottolineando che la presenza di Unibo in Argentina, che nell'occasione ha dato il via a Buenos Aires a una nuova edizione del master in Business Management Europa-Latam, rappresenta in questo senso "un piccolo avamposto qualificato".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA