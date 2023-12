Sace, 1,1 miliardi di euro per progetti sostenibili in Brasile

Oltre un miliardo di euro per finanziare l'export di imprese italiane pronte a trarre beneficio dagli investimenti stanziati per la transizione energetica in Brasile. Questa la cifra messa in campo da Sace che con l'obiettivo di presentare le potenzialità del mercato verde brasiliano ha riunito a San Paolo oltre un centinaio tra rappresentanti di grandi gruppi industriali brasiliani e imprenditori italiani per l'evento "Italy meets Brazil - A Push towards a Sustainable Future".

"Aprire nuove rotte per l'export italiano è uno degli obiettivi del nostro Piano Industriale Insieme2025, e con il nostro ufficio di Sao Paulo stiamo lavorando in questa direzione, offrendo oltre 1 miliardo di euro per nuovi progetti. Siamo pronti a fare la differenza per realizzarli e facilitare il contributo delle aziende italiane nella transizione energetica del Brasile", ha dichiarato l'amministratrice delegata di Sace, Alessandra Ricci. Le risorse saranno destinate verso progetti legati a tecnologia, energie rinnovabili, sviluppo materie prime rare e esplorazione mineraria. Dopo aver raggiunto quota 5,1 miliardi di euro nel 2022 (+11,3%), l'export italiano in Brasile si prepara infatti a mettere a segno una performance molto positiva sia nel 2023 che nel 2024, con tassi di crescita rispettivamente del 7,2% e 4,5%. "L'Italia è tra i principali produttori europei di tecnologie per le energie rinnovabili e di beni ambientali, cruciali in questo percorso che noi di Sace siamo pronti a sostenere, mettendo a disposizione soluzioni assicurativo-finanziarie ed know how. Penso all'esperienza del programma Push Strategy, con il quale abbiamo garantito già 7 miliardi di euro a sostegno dei piani di sviluppo industriale e infrastrutturale facendo da apripista a imprese e Pmi italiane in tutto il mondo", ha detto la Chief international Business Officer Sace, Michal Ron.



