Ordinata la scarcerazione dell'ex presidente del Perù Fujimori

Il Tribunale Costituzionale del Perù ha ordinato oggi la scarcerazione immediata dell'ex presidente Alberto Fujimori, condannato nel 2009 a 25 anni di carcere per crimini di lesa umanità.

E' quanto si legge nella sentenza che accoglie un habeas corpus presentato dai rappresentanti legali dell'85enne ex presidente.

Secondo quanto ha dichiarato l'avvocato Elio Riera, Fujimori - ritenuto colpevole della morte di 25 persone in due massacri perpetrati dall'esercito nel quadro della denominata 'guerra al terrorismo' negli anni tra il 1980 e il 2000 - potrebbe essere scarcerato già domani.

La sentenza contravviene una disposizione della Corte interamericana dei diritti dell'uomo (Iachr) che aveva chiesto allo Stato peruviano di rispettare l'ordine di non scarcerarlo.





