Elon Musk posta su X video di Milei su uguaglianza e libertà

A sorpresa il multimiliardario imprenditore Elon Musk ha postato oggi su X un video, di poco più di un minuto, in cui il presidente eletto argentino Javier Milei spiega la sua visione della "pericolosa" relazione fra la libertà e l'uguaglianza.

Musk, che non ha nascosto le sue simpatie per l'economista ultraliberale che il 10 dicembre si insedia nella Casa Rosada, ha pubblicato il frammento delle dichiarazioni sul suo profilo senza alcun commento, E dopo alcune ore Milei lo ha rilanciato con una sintetica risposta: "We need to talk, Elon..." (Dobbiamo parlare, Elon...).

Allo scrittore argentino Jorge Asis che lo intervistava, Milei spiega: "Prima di tutto c'è una frase di Milton Friedman che mi pare sublime: 'Quando uno mette l'uguaglianza prima della libertà, finirà per non ottenere nessuna della due. Quando invece uno mette la libertà davanti all'uguaglianza, si ottiene molto di entrambe'".

E poi il filosofo e economista britannico John Stuart Mill, ha aggiunto il leader libertario argentino, "segnalava che quando in una società si sottolinea molto l'uguaglianza, si trasforma in una società di saccheggiatori e affonda. Questa è la storia dell'Argentina".

Insomma ha concluso, "la giustizia sociale è ingiusta", perché "quando aderisci a questa idea, che è la redistribuzione del reddito, quello che in fin dei conti fai è utilizzare l'apparato repressivo dello Stato per sottrarre a chi ha successo per redistribuirlo in modo capriccioso in funzione dei desideri di chi si trova al potere".



