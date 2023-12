Brasile: Eletrobras e Bndes, finanziano progetti in Amazzonia

La compagnia elettrica brasiliana Eletrobras e la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) hanno firmato un accordo di cooperazione per investire 10 miliardi di real (1,9 milioni di euro) in progetti di decarbonizzazione in Amazzonia, il miglioramento della navigabilità dei fiumi Madeira e Tocantins e la realizzazione di progetti per connettere comunità isolate nella regione.

La partnership è stata siglata durante la Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop28), a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il progetto è sostenuto dal governo.

"L'accordo tra Bndes ed Eletrobras ha il sostegno del ministero dell'Energia perché è in linea con la nostra politica energetica. Ogni volta che creiamo sinergie, rafforziamo le basi per lo sviluppo del Brasile", ha affermato il ministro degli Esteri, Alexandre Silveira.



