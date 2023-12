Unibo celebra con Prodi i 25 anni di presenza in Argentina

Con la partecipazione straordinaria dell'ex premier italiano ed ex presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, prenderanno il via martedì 5 dicembre le celebrazioni per i 25 anni di presenza dell'Università di Bologna in Argentina.

Il primo evento si terrà presso la storica sede della Borsa di Commercio di Buenos Aires, dove lo stesso Magnifico Rettore, Giovanni Molari, farà il saluto istituzionale di apertura in collegamento da Bologna, accompagnato dall'Ambasciatore d'Italia in Argentina, Fabrizio Lucentini; dal presidente della Borsa, Adelmo Gabbi; e dal presidente della Fondazione Alma Mater Studiorum, Rafael Lozano.

A seguire il direttore del Centro di Alti Studi della Unibo prof. Antonio Corradi, esporrà sui "25 anni di Unibo in Argentina", mentre il direttore del Master in Relazioni Internazionali, prof. Loris Zanatta, terrà una presentazione su "L'MRI, un ponte tra Italia ed Argentina da 25 anni".

A seguire il presidente Prodi dialogherà con l'economista e direttore del Master Universitario in Gestione d'Impresa, Angelo Manaresi su "L'Europa e l'America Latina nello scenario internazionale".

In 25 anni di presenza in Argentina l'Unibo ha consolidato il suo ruolo di ponte tra Argentina e Italia grazie alla collaborazione con grandi università pubbliche come l'Università di Buenos Aires (UBA), l'Università Nazionale di Córdoba (UNC), l'Università Nazionale di La Plata (UNLP), l'Università Nazionale di Rosario (UNR ), Università Nazionale di Cuyo (UNCuyo), Università Nazionale di Entre Ríos (UNER); e con importanti partner locali, tra cui l'Universidad Argentina de la Empresa (UADE), l'Universidad Católica Argentina (UCA), l'Istituto Tecnologico di Buenos Aires (ITBA).



