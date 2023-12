Milei sceglie Patricia Bullrich alla Sicurezza in Argentina

La ex candidata alla presidenza dell'Argentina per la coalizione di centrodestra Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, sarà il ministro della Sicurezza del nuovo governo del presidente eletto, l'ultraliberista Javier Milei.

La decisione, maturata nelle ultime settimane con l'avvicinamento di Bullrich a Milei dopo la sconfitta al primo turno e il sostegno dato all'ultraliberista nella campagna in vista del ballottaggio, sigilla l'alleanza di governo tra la corrente più conservatrice di JxC e il partito del presidente eletto, La Libertà Avanza.

Bullrich aveva già ricoperto il ruolo di ministro della Sicurezza sotto il governo di Mauricio Macri e promuove una politica di mano dura in materia tanto di lotta alla criminalità e al narcotraffico come in materia di controllo delle proteste sociali.



