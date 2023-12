G20: Brasile assume la presidenza annuale del gruppo

Il Brasile ha assunto questo oggi la presidenza annuale pro tempore del G20, gruppo che riunisce i 19 Paesi più industrializzati del mondo, l'Unione Europea e, da quest'anno, l'Unione africana.

Questa è la prima volta che il paese occupa questa posizione nella storia del gruppo nel formato attuale, e Brasilia ha già reso noto che i suoi obiettivi principali sono la lotta alla fame, alla povertà e alle disuguaglianze, oltre allo sviluppo sostenibile e alla riforma della governance globale, principalmente di organizzazioni come l'Onu e il Fondo monetario internazionale (Fmi).

Inoltre il governo brasiliano ritiene che la presidenza del gruppo sia un'opportunità per la proiezione internazionale dell'amministrazione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Inaugurando i lavori della Commissione nazionale del G20, il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, ha affermato che, "se l'anno 2023 ha segnato il ritorno del Brasile al mondo, il 2024 sarà l'anno in cui il mondo tornerà in Brasile".

Il G20 rappresenta circa l'85% del Pil mondiale, il 75% del commercio internazionale e 2/3 della popolazione mondiale. Oltre al vertice dei leader del gruppo, previsto per novembre del prossimo anno a Rio de Janeiro, l'organismo terrà più di 100 incontri in diverse città del Brasile nel 2024.



