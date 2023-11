Lula, il Qatar porta di ingresso per il Brasile in Medio Oriente

Il Qatar rappresenta una delle porte di ingresso per gli affari del Brasile in Medio Oriente.

Lo ha detto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva nel discorso di apertura del Forum economico Brasile-Qatar, in corso a Doha. "Il Qatar è una delle nostre principali porte d'ingresso per gli affari con il Medio Oriente e ha una vivace comunità imprenditoriale con un forte interesse per il nostro Paese. Il nostro commercio bilaterale è cresciuto in modo esponenziale, passando da circa 38 milioni di dollari nel 2003 agli attuali 1,6 miliardi di dollari", ha affermato Lula, evidenziando di voler "guardare insieme al futuro e attirare una nuova ondata di investimenti in Brasile". Il capo dello Stato ha sottolineato di vedere buone opportunità nei settori a più alto valore aggiunto come difesa, aviazione e ricambi per automobili.

In linea con la politica ambientale del suo governo Lula ha evidenziato inoltre come "la transizione energetica è una nuova opportunità per ripetere questa storia di successo nei settori dell'energia a basse emissioni di carbonio, del riutilizzo dei rifiuti, delle infrastrutture sostenibili e della socio-biodiversità".



