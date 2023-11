Il presidente del Paraguay riunito con imprenditori a Milano

Al termine della sua visita di Stato in Italia, il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha sottolineato gli incontri tenuti nelle due ultime giornate con imprenditori italiani impegnati in diversi settori.

"Abbiamo concluso intense giornate a Roma e Milano, dove abbiamo avuto incontri con imprenditori rinomati e di grande esperienza che guardano con interesse al Paraguay", ha affermato Peña .

Il capo di Stato sudamericano si è riunito a Milano con rappresentanti del gruppo Beretta, del settore alimentare; del gruppo Fiorentini, del settore dell'energia; del gruppo Colacem, del settore del cemento; e dei gruppi Bianchi e Omnia del settore delle tecnologie ospedaliere.

Peña ha quindi ricordato gli incontri con le massime autorità italiane come il presidente Sergio Mattarella, e il presidente della Camera dei deputati, sottolineando "l'avvicinamento del Paraguay ad uno dei paesi più influenti d'Europa, sia economicamente che politicamente".



