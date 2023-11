Brasile: progetto Sace per transizione energetica e crescita Pmi

Dopo aver ottenuto un finanziamento di 300 milioni di euro dal colosso energetico brasiliano Raízen, l'agenzia italiana per la promozione dell'export, Sace, si prepara a lanciare un progetto per favorire la transizione energetica in Brasile. L'iniziativa sarà sviluppata nell'ambito del programma Green Push in cui Sace assicura contributi - concessi da un gruppo di banche guidate da BNP Paribas - a diversi attori brasiliani.

I beneficiari si impegnano a loro volta a sviluppare rapporti commerciali con il mercato italiano, acquistando prodotti e tecnologie dalla filiera del Paese, soprattutto dalle piccole e medie imprese. Il progetto sarà presentato il 6 dicembre, a San Paolo, alla presenza della Chief Executive Officer di Sace, Alessandra Ricci.

"Sarà un evento per presentare al mercato finanziario e alle aziende nostre clienti o potenziali le prospettive di questo progetto in cui Sace fornisce la garanzia affinché le banche internazionali attivino i finanziamenti", ha detto in un evento preparatorio a San Paolo la responsabile Americhe di Sace, Pauline Sebok. Presente all'evento, il console generale d'Italia a San Paolo Domenico Fornara ha celebrato l'iniziativa evidenziando che "c'è molta collaborazione tra Italia e Brasile, e si trasformerà in crescita". Dal canto suo, il presidente della Camera di Commercio Italiana di San Paolo (Italcam) e di Eurocamere, Graziano Messana, ha sottolineato che "il Brasile è complesso, ma qui è possibile avere successo".



