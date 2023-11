Brasile: nella regione amazzonica il tasso di omicidi più alto

Nei nove stati della regione amazzonica del Brasile il tasso di omicidi è superiore del 45% rispetto al resto del Paese.

Lo rivela uno studio del Forum brasiliano sulla pubblica sicurezza (Fbps) elaborato su dati relativi al 2022 e intitolato "Cartografia della violenza in Amazzonia".

Nella cosiddeta Amazzonia Legal, che comprende gli stati di Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte del Maranhão, l'anno scorso si sono registrate 33,8 morti ogni 100mila abitanti contro le 23,3 della media nazionale.

I dati tengono conto dei documenti relativi a quattro tipi di reati: omicidio colposo, rapina, lesioni personali seguite da morte e morti a seguito dell'intervento della polizia.

Tutti gli stati dell'Amazzonia Legale hanno un tasso superiore alla media brasiliana e quello con il tasso più alto è Amapá, con ben 50,6 morti ogni 100.000.

Secondo l'Fbps in quest'area operano almeno 22 fazioni criminali nazionali e straniere. L'indagine ha mappato la presenza di questi gruppi in 178 delle 772 città dell'Amazzonia Legale (24,6%), quasi un comune su quattro.



