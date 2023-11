Lula, Arabia Saudita contribuisca a rafforzare banca Brics

Il Brasile conta sul contributo dell'Arabia Saudita per rafforzare la Nuova banca di sviluppo (Ndb), istituto di credito legato al blocco di paesi in via di sviluppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). Lo ha detto il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a conclusione della sua visita di stato a Riad. "Con l'ingresso dell'Arabia Saudita nel Brics contiamo sul fatto che il Paese contribuisca a rafforzare la Ndb. In questo modo potremmo contribuire a cambiare il volto delle banche multilaterali, affinché possano favorire il finanziamento per lo sviluppo dei Paesi più poveri, evitando l'imposizione di tassi di interesse esorbitanti che finiscono per sopprimere ogni possibilità di investimento" ha detto. In occasione dell'ultimo vertice del blocco lo scorso agosto a Johannesburg, in Sudafrica, era stato dato il via libera all'ingresso di sei dei Paesi candidati nel blocco, tra cui l'Arabia Saudita, a partire dal 2025.



