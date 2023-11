L'argentino Milei negli Usa pranza con l'ex presidente Clinton

Nel suo primo viaggio all'estero da presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei ieri ha pranzato a New York con l'ex presidente Bill Clinton e con Christopher Dodd, ex senatore democratico, amico personale di Biden e suo consigliere speciale per le Americhe.

Oggi Milei sarà alla Casa Bianca per un incontro con il capo del Consiglio di sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, tra i principali consiglieri di politica estera del presidente Usa.

Il viaggio di Milei negli Stati Uniti è iniziato con una visita a "El Ohel", la tomba del rabbino Menachem Mendel Schneerson, un luogo sacro per l'ebraismo ortodosso.



