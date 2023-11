Il presidente di Panama accetta sentenza su concessione miniera

(V. 'Corte suprema a Panama annulla...' delle 15:14) Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha reso nota oggi la sua intenzione di accettare la decisione della Corte suprema di giustizia (Csj) che ha dichiarato incostituzionale la legger con cui si autorizzava la licenza di sfruttamento, da parte di una compagnia canadese, della più grande miniera di rame a cielo aperto dell'America centrale. Attraverso il suo account X, Cortizo ha espresso il suo rispetto sia per la separazione dei poteri dello Stato sia per la Costituzione. "Ribadisco al Paese - ha sottolineato - la mia totale convinzione del valore della giustizia come spina dorsale della democrazia". La pubblicazione della sentenza ha generato scena di gioia fra le migliaia di persone - studenti, militanti sociali e sindacali, e insegnanti - che per quasi cinque settimane si sono mobilitati a difesa dell'ambiente e di una onesta gestione della cosa pubblica. Da parte sua la compagnia canadese First Quantum, riferisce il quotidiano La Estrella de Panama, ha sollecitato al governo l'apertura di un dialogo, precisando che la comunicazione inviata al ministero del Commercio panamense sulla presentazione di richieste di arbitrato per il contenzioso minerario era semplicemente una formalità di legge. Tale presentazione, ha precisato l'impresa in una dichiarazione consegnata ai media, "non è altro che la possibilità di aprire un periodo di dialogo di almeno 90 giorni tra le parti" che, se dovesse essere infruttuoso aprirebbe la procedura di arbitrato.



