Celinda Sosa è la nuova ministra degli Esteri della Bolivia

Il presidente boliviano Luis Arce Catacora ha ricevuto oggi il giuramento di fedeltà alla Costituzione della nuova ministra degli Esteri, Celinda Sosa, in sostituzione di Rogelio Mayta, passato ad altra attività, con l'impegno di migliorare "ancora di più" la posizione della Bolivia sulla scena internazionale. "Siamo sicuri - ha dichiarato Arce - che con l'azione della ministra Sosa la nostra visibilità a livello internazionale migliorerà ancora e potremo posizionare il Paese dove merita, in un luogo di incisività molto importante a livello planetario". Il capo dello Stato ha nello stesso tempo ringraziato l'ex ministro Mayta, ricordando che ora presta servizio come giudice presso la Corte di giustizia della Comunità andina (Can).

Ritornando a quanto si aspetta dalla nuova ministra, Arce ha sottolineato, riferisce l'agenzia di stampa Abi, che dovrà "risolvere problemi strutturali, non superficiali", e che ciò richiederà un dicastero "molto attivo" nella parte commerciale nel nuovo ordine mondiale. Nata nel dipartimento di Tarija. Sosa è stata fra i fondatori della Federazione sindacale unica dei lavoratori contadini della Bolivia, poi segretaria generale della Federazione nazionale delle contadine 'Bartolina Sisa', oggi Confederazione nazionale. Per 18 anni è stata direttrice e fondatrice del Centro di formazione e ricerca delle donne rurali, dal 2006 al 2007 anche ministra delle Produzione e della Microimpresa, e fino a poco tempo fa faceva parte del consiglio di amministrazione della Banca per lo sviluppo produttivo (Bdp).





