In Messico liberano tre giornalisti sequestrati

Le autorità messicane hanno liberato nella giornata di ieri tre giornalisti dello stato di Guerrero, nel sud del Paese.

Secondo una nota dell'organizzazione Articulo19, i giornalisti Silvia Arce e Alberto Sanchez sono stati sequestrati mercoledì 22 novembre nella redazione del giornale online RedSiete. Il terzo giornalista, Marco Antonio Toledo, direttore del settimanale Espectador de Taxco, era stato sequestrato una settimana prima con la moglie e il figlio, da un gruppo di cinque uomini armati.

La moglie di Toledo è stata liberata nell'intervento delle forze dell'ordine, mentre il figlio ventottenne della coppia risulta ancora scomparso.

Il Messico si conferma come uno dei Paesi più pericolosi per il giornalismo. Dei 67 giornalisti uccisi nel 2022 in tutto il mondo, 13 vivevano nel Paese latinoamericano.



