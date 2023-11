Startup e tirocini,Ospedale italiano a Buenos Aires firma intesa

La Camera di Commercio Italiana in Argentina ha firmato un inedito accordo di collaborazione con l'Ospedale Italiano di Buenos Aires, per promuovere l'avvio di start-up e tirocini professionali nei campi della farmacia e della biochimica.

Nel suo intervento alla cerimonia di firma, il presidente della Camera di commercio, Giorgio Alliata di Montereale - vicepresidente anche del board del nosocomio - ha sottolineato come l'Ospedale italiano sia "un'assoluta eccellenza". "Questo polo - ha commentato - è un un fiore all'occhiello per l'Argentina e per la comunità italiana, e si attesta al terzo posto in America Latina per la sua offerta di qualità".

L'accordo è frutto di un "lavoro di squadra" iniziato in modo informale nel 2022 ed ora "coronato con questa sottoscrizione", e con convenzioni individuali tra i centri dell'Ospedale e le aziende associate alla Camera che hanno aderito, come Lepetit Pharma, Fresca la Pasta, Bozenlab, Laboratorios Arcano e Pernod Ricard, ha indicato Alliata, aggiungendo che "a breve si prevedono nuovi ingressi".

Il rettore dell'istituto universitario dell'Ospedale italiano, Marcelo Figari, ha evidenziato come l'iniziativa apra nuove prospettive "nella ricerca e nell'innovazione".

Marcelo Bomrad, del comitato esecutivo della Camera e alla guida di Bozenlab, ha definito l'intesa siglata un "leading case, un esempio di come può funzionare il sistema Italia anche all'estero". Un altro esempio, gestito dalla Camera, e finanziato dal Consolato generale italiano" di Buenos Aires, sono anche "i tirocini organizzati grazie al progetto Fenix, con l'obiettivo di riqualificare e facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro degli italo-argentini e dei nuovi italiani immigrati nel Paese sudamericano.



