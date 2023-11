In Messico si inaugura il treno delle meraviglie dei Maya

E' iniziato il conto alla rovescia in Messico per l'inaugurazione del primo tratto del Tren Maya, la maxi opera simbolo della presidenza di Andres Manuel Lopez Obrador.

La rete ferroviaria al via dal 15 dicembre, attraversa gli stati di Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatan e Quintana Roo, e lungo il suo tragitto fa tappa nei più famosi siti archeologici della penisola dello Yucatan, permettendo ai milioni di turisti che ogni anno visitano la regione di muoversi più facilmente.

Ma l'infrastruttura è fondamentale anche per il trasporto delle merci verso alcune delle capitali turistiche del Messico, come Cancun, Playa del Carmen e Merida.

La costruzione della ferrovia era stata annunciata dal presidente Obrador all'inizio del suo mandato, ed è presto diventata un simbolo del suo governo. "È l'opera pubblica più importante del mondo - ha dichiarato il capo di Stato -. non esiste ferrovia moderna che sia stata costruita in così poco tempo, né in Cina né in Spagna".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA