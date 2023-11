Buenos Aires e Mendoza le nuove stelle della guida Michelin

L'Argentina ha fatto il suo esordio nella Guida Michelin con un risultato che ha messo in luce l'eccellenza gastronomica delle due destinazioni prescelte dagli esperti francesi, Buenos Aires e Mendoza.

Il ristorante Aramburu di Buenos Aires, condotto dallo chef Gustavo Aramburu, ha ottenuto le due stelle al primo colpo. Ma in totale sono stati ben 71 i riconoscimenti andati alla gastronomia argentina al termine della cerimonia di gala tenuta venerdì notte negli studi cinematografici Arenas del quartiere de La Boca.

Tra questi sono sei i ristoranti premiati con una stella (2 a Buenos Aires e 4 a Mendoza), sette quelli con la stella verde per la sostenibilità, 7 con il riconoscimento prezzo/qualità Bib Gourmand (tutti a Buenos Aires), e 57 i selezionati per essere inclusi nella Guida (42 a Buenos Aires e 15 a Mendoza).

"Sono molto orgoglioso per Buenos Aires e per Mendoza, ma soprattutto per il Paese", ha dichiarato all'ANSA il ministro del Turismo, Matias Lammens. "Questo risultato afferma l'Argentina come la capitale gastronomica della regione", ha aggiunto.



