Messico, pronto un maxi investimento green da 10 miliardi

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha annunciato un maxi investimento green da 10 miliardi di dollari per la produzione dell'idrogeno verde in Messico.

Durante una conferenza stampa, nello stato meridionale di Oaxaca, il presidente ha parlato dell'interesse di un fondo d'investimento danese per creare un polo industriale sostenibile da 10 miliardi di dollari lungo la ferrovia interoceanica di Tehuantepec.

"Produrrà energia, si tratta di idrogeno verde per sostituire i combustibili fossili", ha dichiarato Lopez Obrador, aggiungendo che il Paese sta entrando nell'era della sostenibilità in cui "verrà fatto di tutto per evitare il cambiamento climatico".

Il capo di Stato ha poi ricordato che la ferrovia sarà in funzione da dicembre, e che lungo il suo percorso è prevista la costruzione di altri dieci poli industriali dedicati ai settori strategici per lo sviluppo economico del Paese latinoamericano.





