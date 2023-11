Messico, in arrivo migliaia di migranti alla frontiera Usa

Sono arrivati a Ciudad Juarez i primi migranti della maxi carovana che ha attraversato il Messico durante il mese di novembre. Secondo le stime, in pochi giorni si potrebbero presentare alla frontiera con gli Stati Uniti migliaia di migranti sudamericani.

Ciudad Juarez si trova ora al centro della crisi migratoria che ha segnato la regione durante l'ultimo anno e il problema rischia di peggiorare per la mancanza di strutture adatte a ricevere il flusso di persone che arriverà in città. Come ha ricordato il vicepresidente nazionale delle frontiere Thor Salayandia Lara "a Juarez non sono pronti a ricevere i migranti, specialmente ora che arriva la stagione più fredda e sono già iniziate le tormente invernali".



