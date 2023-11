Argentina: ex candidata Bullrich in pole per la Sicurezza

L'ex candidata alla presidenza per la coalizione di centrodestra Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, sarà il ministro della Sicurezza nel governo del presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei. Lo hanno confermato all'ANSA fonti dello spazio di Milei.

Il leader ultraliberista sigla in questo modo l'alleanza con la coalizione dell'ex presidente Mauricio Macri iniziata all'indomani della sconfitta di Bullrich al primo turno delle presidenziali.

Bullrich aveva già ricoperto questo stesso incarico durante il governo Macri (2015-2019) e la sua nomina era data per certa tenendo conto anche del forte sostegno dato alla campagna di Milei in vista del ballottaggio.

Il futuro ministro della Sicurezza è fautore della mano dura tanto nei confronti della criminalità che delle proteste sociali, una posizione in linea con quella del presidente eletto Milei. "In questa nuova Argentina saremo implacabili con coloro che vorranno usare la forza per mantenere i loro privilegi", ha affermato l'ultraliberista riferendosi a eventuali future proteste di movimenti e sindacati contro le sue politiche draconiane.



