Suriname, almeno 15 i morti in crollo miniera: lutto nazionale

Le autorità del Suriname hanno dichiarato due giorni di lutto nazionale, con il bilancio del crollo in una miniera d'oro irregolare salito a 15 morti.

L'incidente è avvenuto lunedì in un sito dove persone stavano "cercando l'oro in una sorta di tunnel improvvisato di notevole profondità", ha spiegato il presidente Chan Santokhi all'Assemblea nazionale. Secondo i residenti, da 20 a 30 minatori stavano lavorando in una buca scavata da loro stessi, situata nelle miniere d'oro Rosebel, gestite da una filiale della società cinese Zijin Mining. La miniera si trova nel distretto di Brokopond, a circa 100 chilometri a sud della capitale Paramaribo.

Le squadre di soccorso del Suriname continuano la ricerca di possibili sopravvissuti, ma incontrano difficoltà a causa del terreno instabile e del timore di ulteriori crolli. Tali incidenti si verificano regolarmente nelle operazioni minerarie illegali, che sono comuni in diversi paesi della parte settentrionale del Sud America.



