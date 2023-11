Rapporto Onu, in America Latina i miliardari si arricchiscono

Il patrimonio dei super ricchi latinoamericani ha superato nel 2022 i 450 miliardi di dollari, 56 miliardi in più rispetto al 2019. Lo rivela un report Onu della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepal), presentato oggi nella sede di Santiago del Cile.

Gli economisti della Cepal hanno segnalato che il patrimonio dei multimiliardari rappresenta il 3,6% della ricchezza totale della regione, e nella maggior parte dei casi proviene da un'eredità ricevuta. In base all'indice di Gini, l'America Latina si conferma come la regione più diseguale del mondo.

Nel 2022 si è registrata anche una leggera diminuzione della povertà, tuttavia, come segnala il segretario della Cepal Jose Manuel Salazar-Xirinachs, "quasi un terzo della popolazione della regione non ha un reddito sufficiente a coprire le spese primarie, percentuale che sale al 42,5% nel caso di bambini e adolescenti".



