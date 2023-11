In Messico salgono i prezzi, inflazione al 4.32%

Nelle prime due settimane di novembre è tornata a crescere l'inflazione in Messico. Lo rivelano i dati dell'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi), che hanno registrato a metà novembre un aumento del 4.32% annuale dei prezzi.

Nonostante l'inflazione sia scesa rispetto all'8% dell'anno scorso, i valori attuali rimangono al di sopra degli obbiettivi (3% +/-1) della Banca centrale del Paese. Nel report Inegi, gli esperti hanno segnalato alcuni aumenti anomali in settori come il trasporto aereo (+11.59%) e i servizi professionali (+8.72%), oltre alla crescita dei prezzi di uova (+7.83%), pomodori verdi (+18.83%) e peperoncino 'pueblano' (+14.3%).



