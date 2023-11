Daniel Noboa assume oggi la presidenza dell'Ecuador

Daniel Noboa, vincitore delle elezioni presidenziali in Ecuador, assume oggi il suo incarico a Quito, succedendo a Guillermo Lasso che, nel maggio scorso, in grave difficoltà politica, ha interrotto la legislatura sciogliendo il Parlamento.

Figlio del magnate ecuadoriano Alvaro Noboa, che per cinque volte ha tentato di raggiungere senza successo la massima carica dello Stato, assumerà la presidenza con una cerimonia nella capitale ecuadoriana prevista per le 11 (le 18 italiane).

Avendo battuto il 15 ottobre in un ballottaggio la candidata della sinistra, Luisa González, con i suoi 35 anni Noboa si trasforma nel più giovane presidente della storia ecuadoriana.

Trattandosi della prosecuzione di una legislatura interrotta, il mandato durerà solo 18 mesi, e durante il suo periodo di governo saranno indette nuove elezioni generali che si svolgeranno nel 2025.

Il nuovo capo dello Stato è cosciente della sfida che ha accettato mettendosi alla guida di un Paese afflitto da un alto grado di violenza, con gravi problemi economici ed una scarsa liquidità di cassa, che lo costringerà a scelte di austerità.

Secondo il portale di notizie Primicias, Noboa gode in partenza di una popolarità di oltre 60% che gli deriva, oltre che dalle promesse fatte in campagna elettorale, dall'insoddisfazione popolare per la gestione del suo predecessore.



