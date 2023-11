Riunione Fernandez-Milei, accordo su transizione in Argentina

Il presidente uscente dell'Argentina, Alberto Fernández, ha ricevuto stamani il presidente eletto Javier Milei per iniziare la transizione di governo in vista dell'insediamento del leader ultraliberista de La Libertà Avanza, il 10 dicembre.

La riunione, secondo quanto confermano all'ANSA fonti vicine alla presidenza, è durata circa due ore e mezza ed è trascorsa in modo "cordiale", "istituzionale" e "rispettoso".

Al centro dei colloqui, affermano le fonti, è stata "la modalità di transizione nei singolo ministeri" per poter garantire il funzionamento dell'amministrazione pubblica durante il trapasso di poteri. Dal governo uscente assicurano quindi di essersi "impegnati a dare inizio alla transizione con equipe di raccordo nelle diverse aree" e che è stato effettuato anche un "ripasso dell'agenda internazionale".

Presente all'incontro per parte di Milei anche il coordinatore della campagna elettorale e probabile futuro capo di Gabinetto, Nicolas Posse.



