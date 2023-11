Dopo la siccità,è allerta per le piogge intense in Amazzonia

Dopo l'allerta incendi nell'Amazzonia assetata dalla siccità, con il capoluogo di Amazonas (lo Stato brasiliano a maggiore densità di foresta pluviale), Manaus, avvolta da nubi di fumo, l'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) ora lancia un'allerta per la possibilità di piogge intense nella regione.

Le precipitazioni, già arrivate in alcune zone, hanno intanto spento l'ondata record di incendi nel Pantanal, la pianura alluvionale ritenuta la più grande zona umida del mondo. Le immagini satellitari fornite dall'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe) hanno indicato che non ci sono più focolai attivi nel bioma, dove quest'anno sono stati bruciati quasi un milione di ettari.

I roghi nel Pantanal avevano battuto il record storico per il mese di novembre, con 3.957 accumulati, quasi nove volte in più rispetto alla media storica dell'intero mese.



