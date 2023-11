Clima: Guterres (Onu) in Cile, andrà in Antartide con Boric

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è arrivato oggi a Santiago del Cile per una missione legata agli effetti sull'ambiente dei cambiamenti climatici.

All'aeroporto internazionale della capitale cilena Guterres è stato ricevuto dal ministro degli Esteri cileno, Alberto Van Klaveren, il quale ha reso noto che il massimo esponente delle Nazioni Unite "visiterà con il presidente Gabriel Boric il continente bianco (Antartide)".

In questo modo, ha aggiunto, "constaterà sul terreno gli effetti della crisi climatica. Grazie a queste iniziative avanzeremo nella protezione del nostro pianeta".

Commentando ieri a New York un rapporto di Unep (il programma ambientale delle Nazioni Unite). Guterres ha osservato che "le emissioni di gas serra hanno raggiunto massimi storici, con un aumento dell'1,2% rispetto allo scorso anno".

Ai cruciali colloqui della Cop28 a Dubai, ha sottolineato, si deve delineare "un'azione drastica sul clima, subito", avvertendo che "siamo fuori strada" sul riscaldamento globale.

"I leader del mondo - ha concluso - non possono andare oltre", e non devono materializzare "un tradimento dei più vulnerabili"



