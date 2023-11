Bolivia: caldo record provoca 13 morti per colpi di calore

L'ondata di caldo che ha colpito la Bolivia avrebbe provocato la morte di almeno 13 persone. Lo ha sostenuto la ministro della Salute e dello Sport, María Renée Castro, precisando che i decessi, registrati nel dipartimento di Santa Cruz, sarebbero stati provocati da "colpi di calore".

Le vittime, che soffrivano anche di patologie pregresse come il diabete o l'ipertensione, sono state trovate con alti gradi di disidratazione.

L'esponente di governo ha smentito che tra le possibili cause ci fosse il fumo, come ipotizzato inizialmente, ma ha annunciato che su questi casi verrà effettuata un'indagine più approfondita.

L'aumento della temperatura nel Paese andino, con i termometri oltre i 40 gradi in alcune zone, è aggravato dall'incendio di foreste e praterie, una pratica utilizzata per aumentare le superfici agricole.



