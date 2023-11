Ue-Mercosur, Lula sente Von der Leyen sui punti ancora aperti

Il capo dello stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, hanno fatto un punto sullo stato di avanzamento dei negoziati per arrivare alla conclusione dell'accordo commerciale tra Mercosur e Unione europea.

La telefonata - riferisce la presidenza brasiliana in una nota - è servita per 'discutere sugli ultimi punti dell'intesa tra i due blocchi' ancora aperti.

A pochi giorni dalla prossima riunione tra i negoziatori prevista a margine della COP28 a Dubai, negli Emirati Arabi, i due leader "hanno concordato sulla necessità di seguire più da vicino" le ultime decisive tappe della trattativa.

Il governo brasiliano detiene la presidenza di turno del Mercosur fino al 7 dicembre. Lula ha recentemente parlato dell'argomento anche col premier spagnolo, Pedro Sanchez, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue.



