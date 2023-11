Con afa record, maggior favela Brasile senza luce da 8 giorni

La più grande 'favela' del Brasile, Rocinha, situata nella zona sud di Rio de Janeiro, è da 8 giorni senza energia elettrica. Il tutto proprio mentre la città carioca affronta un'ondata di caldo anomalo, con temperature superiori ai 40 gradi.

Il difensore civico di Rio ha intentato un'azione collettiva rivendicando i diritti di migliaia di consumatori danneggiati dall'interruzione del servizio.

"In una situazione di caldo estremo, lasciare la gente della comunità di Rocinha senza luce per così tanti giorni è un trattamento inumano nei confronti di una popolazione vulnerabile", ha affermato il coordinatore del Nucleo specializzato in difesa del consumatore (Nudecon), Eduardo Chow de Martino Tostes.

Un tribunale, nel frattempo, ha ordinato alla concessionaria, Light, di ripristinare la corrente elettrica a Rocinha entro 48 ore, minacciandola di multe salati in caso di trasgressione.





