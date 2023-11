Argentina: Massa, 'costruire un futuro di speranza e fiducia'

Il ministro dell'Economia argentino e candidato della coalizione di centro sinistra Unión por la Patria nel ballottaggio in corso in Argentina, ha dichiarato che "oggi si decide il futuro dei prossimi quattro anni, dopo i nostri 40 trascorsi in democrazia".

Dopo aver votato in un seggio della scuola n.34 della sua città natale Tigre, nel nord della provincia di Buenos Aires, dove è stato accolto da un folto pubblico di sostenitori, Massa ha sottolineato che "le votazioni si stanno svolgendo con assoluta normalità e questo è molto importante dopo le discussioni tese dei giorni scorso".

"Voglio invitare gli argentini - ha proseguito - a vivere questa giornata riflettendo e in serenità pensando nel futuro con speranza. E' importante che oggi abbiamo la capacità di sapere che cominciamo una nuova tappa in Argentina e che essa richiede, oltre alla buona volontà, intelligenza e capacità, un dialogo e un consenso necessario affinché la nostra Patria attraversi in futuro un cammino molto più virtuoso".

Il leader del centro-sinistra ha quindi insistito sul fatto che si tratta di "una elezione importantissima, che definisce quale Paese avremo nei prossimi quattro anni, e nella quale abbiamo la responsabilità di costruire, in un momento cardine, un cammino di speranza e fiducia".

Massa ha quindi concluso che "sarà importante che un domani le relazioni dell'Argentina con tutti i Paesi del mondo si svolgano in un quadro di maturità e di seria multipolarità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA