La Camera elettorale argentina, 'infondate le accuse di brogli'

A meno di 24 ore dall'inizio delle votazioni per il ballottaggio presidenziale in Argentina tra il candidato ultraliberista Javier Milei e il peronista Sergio Massa, la Camera Elettorale Nazionale (Cne) ha definito "infondate" le versioni che hanno cominciato a circolare nei giorni scorsi circa la possibilità di brogli alle urne.

"Sono versioni assolutamente infondate, perché nemmeno in rete vengono accompagnate da argomenti, ma generano questo clima di sfiducia", ha detto Sebastián Schimmel, segretario dell'azione elettorale del Cne, commentando le accuse della Libertá Avanza di Milei alla Gendarmeria nazionale su una presunta partecipazione all'organizzazione di una "colossale frode" nella prima tornata elettorale.

Per dissipare i dubbi ed evitare che si crei un sentimento di sfiducia infondata sulle operazioni di scrutinio, l'organizzazione ha convocato questo sabato i rappresentanti di Lla e di Unione per la patria guidata da Massa.



