Fan di Taylor Swift muore per il caldo a un concerto a Rio

Una fan della cantante Taylor Swift è morta ieri al concerto dell'artista allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro. La giovane di 23 anni, Ana Clara Benevides Machado, è stata stroncata da un attacco cardiorespiratorio provocato probabilmente dal caldo senza precedenti che investe da alcuni giorni la città. La ragazza era stata esposta a lungo a una temperatura prossima ai 40 gradi, in attesa dell'inizio dello spettacolo.

Secondo la ricostruzione delle amiche della vittima alle tv locali, Ana Clara sarebbe svenuta pochi minuti dopo l'apertura dello show. Soccorsa e trasportata in ambulanza all'ospedale Salgado Filho, per la giovane originaria dello Stato di Mato Grosso do Sul non c'è stato nulla da fare.

Dopo aver appreso della notizia, la cantante, che aveva più volte interrotto la sua presentazione per chiedere all'organizzazione dell'evento di distribuire acqua ai fan, ha pubblicato un messaggio di condoglianze.

Secondo la denuncia di molti dei 60mila presenti infatti la produzione aveva impedito alle persone di entrare allo stadio con acqua e ombrelli per idratarsi e proteggersi dal sole. Il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha chiesto alla polizia federale di indagare sulla vicenda.



