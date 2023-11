Appello Schlein agli elettori argentini, 'votate Sergio Massa'

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ha divulgato un videomessaggio agli elettori argentini chiedendo di votare per il candidato peronista Sergio Massa in occasione del ballottaggio presidenziale di domani.

"Non abbiamo dubbi da che parte stare e chi come noi ha a cuore i valori progressisti e democratici e ama l'Argentina sa cosa fare, andare a sostenere Sergio Massa Presidente", afferma, evidenziando il "legame profondo" tra Italia e Argentina dove vivono "milioni di italo discendenti".

Nel filmato diffuso sul profilo Twitter del circolo del Pd di Buenos Aires, Schlein afferma che il ministro dell'Economia uscente "è l'unico che credibilmente può affrontare le sfide cruciali per il futuro e riuscire a risolvere le enormi questioni sociali e ambientali del Paese".

Per la segretaria, il ballottaggio di domani - che al leader di centrosinistra vede opposto l'ultraliberista di destra Javier Milei - rappresenta "una partita fondamentale per futuro dell'Argentina" con "da una parte una visone di giustizia sociale, progresso, democrazia, parità di genere, lotta ai cambiamenti climatici" e dall'altra "misoginia, razzismo, isolamento dell'Argentina, mercificazione della società e negazione dei cambiamenti climatici".



