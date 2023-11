Presidente Boric si separa, il Cile resta senza 'first lady'

Il presidente cileno, Gabriel Boric, ha annunciato la fine della sua relazione con la sociologa femminista, Irina Karamanos, di 34 anni, "a causa delle diverse visioni del futuro insieme".

"Irina è una donna straordinaria, in tutte le dimensioni in cui una persona può essere compresa", ha scritto in un lungo messaggio sui social il più giovane presidente dell'America Latina (37 anni).

Quando Boric ha assunto la presidenza, Karamanos aveva mostrato una certa avversione per il ruolo di 'first lady', definendolo "antiquato, poco democratico e basato su stereotipi di genere".

"A chi scommette sulle possibili miserie altrui, dico che stiamo bene, che nessuno di noi due ha altri partner e di tutto si è parlato a lungo come due persone che hanno vissuto insieme gli anni più intensi della loro vita. Che ci amiamo infinitamente e continueremo ad amarci", ha aggiunto il capo dello Stato.





