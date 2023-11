Clima, Marina Silva tra i 100 leader più influenti al mondo

La ministra dell'Ambiente brasiliana, Marina Silva, è stata eletta come uno dei 100 leader climatici più influenti al mondo da Time.

Marina Silva "sta lavorando per rafforzare la resilienza climatica e limitare la deforestazione", ha scritto la rivista americana.

Il settimanale ha ricordato che, dall'arrivo di Silva al ministero, lo scorso gennaio, sono stati fatti progressi nella lotta contro la deforestazione in Amazzonia.

L'ex attivista ambientale a sua volta ha detto a Time che la lotta per difendere l'ambiente non è facile in Brasile, dove esiste una "lobby" di gruppi molto potenti come quelli petroliferi.

In Brasile "ora ci troviamo di fronte al pericolo di gravi battute d'arresto nella legislazione che, se approvata, porrà seri rischi alla lotta contro il cambiamento climatico", ha affermato.



