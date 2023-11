Brasile: roghi nel Pantanal, dichiarata l'emergenza ambientale

Il governo dello Stato brasiliano di Mato Grosso ha dichiarato l'emergenza ambientale per 60 giorni a causa delle alte temperature. L'obiettivo è cercare il sostegno del governo federale per rafforzare le azioni di lotta agli incendi boschivi che si sono verificati nel bioma del Pantanal, la più grande zona umida del mondo.

Nel frattempo, la Protezione civile nazionale e il ministero della Difesa hanno annunciato che contribuiranno con loro rinforzi.

Circa 100 militari stanno monitorando in tempo reale con l'aiuto dei satelliti l'evoluzione dei roghi: oltre duemila in appena 13 giorni. I vigili del fuoco sono divisi su 8 fronti antincendio e dispongono di due aerei, un elicottero, undici imbarcazioni, autocisterne e veicoli. In alcune zone maggiormente colpite, i pompieri contano anche sull'aiuto dell'esercito e delle popolazioni indigene.



