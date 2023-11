Massa, 'proteggere' l'Argentina sta nelle mie radici italiane

Nell'ultimo dibattito elettorale, in vista del ballottaggio per le presidenziali del 19 novembre in Argentina, il candidato della coalizione di centro-sinistra al governo, Sergio Massa, ha fatto appello alle sue radici italiane per spiegare il suo desiderio di diventare capo dello Stato.

"Noi scommettiamo sull'ascensione sociale, affinché un figlio di immigrati italiani, come me, possa conseguire gli studi universitari", ha detto ieri l'attuale ministro dell'Economia nella cornice della facoltà di Giurisprudenza di Buenos Aires.

"Voglio diventare presidente perché i miei nonni e i miei genitori sono venuti qui scappando da una guerra. E questo Paese ha dato loro tutto. Mi hanno insegnato ad amarlo e a proteggerlo", ha aggiunto Massa, figlio dell'imprenditore edile siciliano Alfonso Massa, nato a Niscemi, e di Lucia Cherti, originaria di Trieste.



