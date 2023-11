Argentina, Milei chiude a Paesi che non rispettano la libertà

Il candidato ultraliberale alla presidenza dell'Argentina, Javier Milei, ha ribadito che un suo eventuale governo non manterrà relazioni con Paesi che non rispettano le libertà individuali come Russia e Cina, ma ha smentito che questo implicherebbe la chiusura delle relazioni commerciali con tali Paesi.

"Ho affermato in ripetute occasioni il mio allineamento con gli Stati Uniti, con Israele e con il mondo libero e non sono disposto a intavolare relazioni con quelli che non rispettano la democrazia liberale, e che non rispettano le libertà, ma le relazioni commerciali le stabiliscono i privati", ha detto Milei nell'ultimo dibattito televisivo in vista del ballottaggio del 19 novembre.

Il candidato del peronismo moderato (centro sinistra), Sergio Massa, ha sottolineato a sua volta che una rottura delle relazioni commerciali con il Brasile, il cui presidente è stato tacciato di "comunista" da Milei, signifcherebbe "la perdita di due milioni di posti di lavoro".



