Colombia, arrestati quattro presunti rapitori del padre di Diaz

Quattro persone accusate di essere coinvolte nel sequestro di Luis Manuel Díaz, padre del calciatore Luis Díaz, sono state catturate oggi in Colombia un'operazione condotta dalla polizia con il sostegno delle autorità del Regno Unito.

"Nell'ambito dell'operazione 'Libertà' abbiamo catturato 4 persone presumibilmente responsabili del rapimento di Luis Manuel Díaz", riferisce un comunicato delle forze dell'ordine colombiane.

Gli arresti sono stati effettuati nel dipartimento caraibico di La Guajira, lo stesso dove il 28 ottobre è stato rapito il padre del calciatore della nazionale colombiana e del Liverpool.

Le autorità precisano che "lo sforzo coordinato tra la Procura colombiana e le autorità del Regno Unito," ha permesso lo smantellamento del gruppo criminale 'Los primos'.

Le indagini al momento confermerebbero l'ipotesi iniziale che il padre di Diaz sia stato rapito da questo gruppo forse per errore e poi consegnato in un secondo momento alla guerriglia dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln) fino alla liberazione avvenuta.



