In Messico i cartelli rubano 1 miliardo di dollari di gpl

Nel 2023 la criminalità organizzata messicana ha rubato più di un miliardo di dollari di gas al colosso statale Pemex. Nei primi sei mesi dell'anno sono state scoperte quasi duemila perforazioni illegali lungo le condutture che distribuiscono il gpl nel Paese.

A dare una misura del fenomeno è stato il presidente dell'Associazione messicana dei distributori di Gpl (Amexgas) Carlos Serrano, aggiungendo per la fine del 2023 si supereranno i 3800 furti.

"È una situazione in cui perdiamo tutti, imprenditori, utenti e governo, attraverso Pemex, che assorbe le perdite come proprie, mentre questa situazione va fuori controllo", ha dichiarato Serrano.

Il volume del gas rubato supera le 70mila tonnellate, per una perdita economica che va oltre il miliardo di dollari.

Secondo le autorità messicane le perforazioni dei gasdotti si concentrano negli stati di Veracruz, Puebla, Oaxaca, Hidalgo e Tlaxcala.



