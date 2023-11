Sette atleti cubani restano in Cile dopo i Giochi Panamericani

Sette atleti cubani che hanno partecipato ai Giochi Panamericani conclusi domenica a Santiago del Cile hanno abbandonato la loro delegazione per non fare ritorno nel loro Paese. L'informazione è stata data sui social dal giornalista cubano Francys Romero e non è ancora stata smentita dalle autorità de L'Avana.

Secondo quanto riferisce Romero a rifiutarsi di fare ritorno a Cuba sono sei giocatrici della nazionale femminile di hockey su prato e il corridore che aveva ottenuto il bronzo nei 400m a ostacoli, Yoao Illas.

Tra le giocatrici di hockey che hanno disertato il ritorno anche la capitana della nazionale, Yunia Milanes. Le ragazze avrebbero abbandonato il ritiro verso le 14:00 di sabato 4 novembre, al termine della partita giocata e persa con l'Uruguay che era valsa il quinto posto finale ai Panamericani.

La selezione cubana si è aggiudicata 69 medaglie di cui 30 d'oro finendo quinta nel medagliere dietro a Stati Uniti, Brasile, Messico e Canada. Nonostante i successi sportivi sono circa 60 gli atleti che hanno abbandonato Cuba nel corso del 2023 approfittando la partecipazione a competizioni all'estero.





