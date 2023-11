Il Brasile ha 4 città tra le prime 10 più violente del mondo

Nella lista delle prime dieci città più pericolose del mondo nel 2023, quattro sono brasiliane: lo rivela il sito Global Index, in base al quale al primo posto, ancora una volta, figura la capitale del Venezuela, Caracas, dove la criminalità è aumentata dell'83% negli ultimi tre anni.

Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, Fortaleza e Recife figurano rispettivamente alla settima, ottava, nona e decima posizione della più recente classifica di Global Index, che esamina i tassi di insicurezza in varie città del pianeta.

I capoluoghi brasiliani superano per pericolosità città tradizionalmente associate alla violenza come la messicana Tijuana, 18/a nella classifica mondiale. Sorprende inoltre la scalata della capitale peruviana, Lima, salita al 19/o posto tra le città più violente del mondo e dove, secondo Global Index, è cresciuto considerevolmente il tasso di rapine.



