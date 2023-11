Il turismo argentino premia l'Italia come miglior destinazione

Con la sua proposta centrata sul "Turismo delle Radici" l'Italia si è aggiudicata il premio Bitacora d'oro, principale riconoscimento annuale del settore turistico in Argentina.

A scegliere il nostro Paese sono stati i tour operator e gli spettatori che hanno partecipato all'ultima edizione della Feria internazionale del Turismo (Fit) di Buenos Aires dove l'Italia figurava per la prima volta come Paese invitato.

"Questo riconoscimento è un orgoglio per tutto il settore turistico del nostro Paese", ha affermato la direttrice dell'Enit per il Sudamerica e l'Argentina, Veronica Morello, incaricata di ricevere il premio nel gala tenuto mercoledì a Buenos Aires.

"Per l'Italia quest'anno in particolare è stato di grande visibilità in Argentina grazie alla partecipazione alla Fit dove siamo stati il Paese invitato e dove abbiamo presentato l'iniziativa del 2024 come anno del Turismo delle Radici", ha aggiunto Morello.

La direttrice Enit ha sottolineato che il premio arriva in "un momento strategico" tenendo conto del fatto che proprio la comunità italiana in Argentina è tra i principali destinatari dell'iniziativa.

Il riconoscimento all'Italia è stato festeggiato anche dall'ambasciatore generale in Argentina, Fabrizio Lucentini.

"Siamo molto felici di questo riconoscimento che premia il grande lavoro fatto quest'anno con la partecipazione alla FIT e ci fa ben sperare in vista del 2024 che sara' l'anno dedicato al turismo delle radici", ha detto all'ANSA il rappresentante diplomatico.



