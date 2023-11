Bogotà promuove azioni per il rilascio del padre di Luis Diaz

Il governo colombiano ha assicurato che "saranno intraprese tutte le azioni necessarie per ottenere il rilascio immediato" di Luis Manuel Diaz, padre della stella del calcio Luis Diaz, sequestrato da un gruppo di guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln).

Bogotà ha assicurato che il caso del rapimento di Diaz sarà sottoposto al Meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco, che comprende tra le altre organizzazioni, anche l'Onu.

Oltre 200 tra militari e poliziotti sono impegnati da sabato nella ricerca dell'ostaggio. E sono stati organizzati vari posti di blocco per impedirne il trasferimento in Venezuela.

Uno dei membri della squadra negoziale di governo, José Felix Lafaurie, ha reso noto che l'Eln tiene sotto sequestro altre 19 persone.



