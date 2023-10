Ita inaugura il volo diretto Rio-Roma a ritmo di samba

La compagnia aerea italiana Ita Airways ha inaugurato questo lunedì, 30 ottobre, a ritmo di samba, il suo volo diretto tra Rio de Janeiro e Roma, che collegherà quotidianamente le due "città meravigliose". La cerimonia del taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova rotta si è tenuta all'aeroporto di Rio-Galeao, poco prima del decollo del volo AZ673 per la capitale italiana, alla presenza dei dirigenti di ITA, tra cui il direttore commerciale Emiliana Limosani e il vicepresidente di vendite internazionali Pierfrancesco Carino, l'ambasciatore italiano in Brasile, Alessandro Cortese, e il console generale italiano a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.

"Noi siamo molto felici. Operiamo già direttamente da Roma-Fiumicino a San Paolo con due voli giornalieri e da Roma-Fiumicino a Buenos Aires. Rio era quello che mancava", ha detto Limosani, che è anche amministratore delegato di Volare, il programma fedeltà di ITA. In totale saranno 14 i voli settimanali che collegheranno le due città, sette per direzione.

Con 28 voli tra Roma e San Paolo e 14 tra Roma e Buenos Aires, ITA dispone di 42 voli settimanali di andata e ritorno per il Brasile e 56 per il Sud America.

"Rio de Janeiro è interessante anche come hub business per le aziende italiane che operano a Rio e, allo stesso tempo, per i traffici d'affari verso l'Italia. E c'è anche la parte turismo: nel 2023 saranno 180mila gli italiani in Brasile, più di 100mila rispetto all'anno precedente, il che significa che il Brasile e Rio continuano a interessare molto agli italiani", ha aggiunto Limosani.

L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Alessandro Cortese, ha dichiarato che "da oggi Roma e Rio de Janeiro, due tra le città più belle, affascinanti e iconiche del mondo saranno ancore più vicine".



