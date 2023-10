Rapiti in Colombia i genitori del calciatore Luis Diaz

Cilenis Marulanda, madre di Luis Díaz attaccante del Liverpool e della nazionale del suo Paese, è stata rilasciata dopo essere stata rapita da uomini armati in Colombia, insieme al padre del calciatore, che è ancora detenuto.

Ieri pomeriggio si è appreso che la coppia è stata intercettata da uomini armati che li hanno minacciati con armi da fuoco e li hanno portati in un luogo sconosciuto. L'episodio è avvenuto nel dipartimento di La Guajira, nel nord della Colombia. Una volta informate dell'accaduto, le autorità hanno istituito un cordone di sicurezza nella zona dove sono avvenuti i fatti. Non è ancora stato reso noto come sia avvenuta la liberazione della madre del calciatore e non è al momento chiaro cosa sia successo a Luis Manuel Díaz, il padre dello sportivo.





